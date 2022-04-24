Milan'ın büyük pişmanlığı: Hakan Çalhanoğlu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki performansıyla Milanlı taraftarlara adeta iç çektirirken, Interli taraftarlara da görsel bir şölen izletiyor.



Milan'da hiç gösteremediği özelliklerini Inter'de sergilemeye başlayan Hakan Çalhanoğlu, Milan'da yaşadığı istikrarsızlık sorununu da Inter'de hiç yaşamadı. Sezon içinde Inter'in kötü maçlar çıkardığı dönemlerde dahi Hakan Çalhanoğlu, performansıyla taraftarların gönlüne performansla taraftarların gönlünü kazandı.



BROZOVIC İLE UYUMU



Bu sezon gösterdiği 7 gol 11 asist ile takıma büyük katkı sağlayan Hakan Çalhanoğlu'nu sezon başında takıma bonservissiz şekilde kattıkları için "şanslı" hisseden Inter yetkilileri, milli futbolcunun saha içinde Marcelo Brozovic ile yakaladığı uyumdan da son derece memnun. Oyun içinde yönetmesi oldukça zor bir karaktere sahip olan Brozovic'in, Hakan'ın yeteneklerinin farkında olup onun öne çıkmasını sağlayacak bir oyun stili benimsemesi, takımın Serie A'daki başarısında pay sahibi olan faktörlerden biri oldu. Öyle ki; Brozovic'in sahada pas vermek için önce Hakan Çalhanoğlu'nu araması, ikili arasında müthiş bir uyum yakalanmasını sağladı.



INZAGHI ÇOK MEMNUN



Geçtiğimiz yıl Lazio'da görev yapan Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nu Lazio'da Luis Alberto'yu kullandığı gibi kullanabileceğini düşünüyordu ancak Hakan, İtalyan teknik adama bundan çok daha fazlasını yapabileceğini gösterdi ve takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.



Son olarak Inter'in Roma'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 asist yaparak yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu, dikkatleri üzerine çekmişti.





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