Milan'dan Theo Hernandez ve Rafael Leao kararı!

Milan'da Theo Hernandez ve Rafael Leao, hem performansları hem de taraftar tepkileri nedeniyle zor günler geçiriyor. Lazio maçında eleştirilerin hedefi olan iki oyuncunun Lecce karşılaşmasında yedek kalması bekleniyor.La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Lazio maçında tribünlerle tartışma yaşayan iki oyuncu, sezon sonunda Milan'dan ayrılabilir.Leao için Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın büyük ilgisi olduğu belirtildi.Fransız yıldız Hernandez için ise Milan, 2026'da bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor ve yaz aylarında oyuncuyu satmayı planlıyor.