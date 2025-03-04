Milan'dan Theo Hernandez ve Rafael Leao kararı!

Milan, sezon sonunda Rafael Leao ve Theo Hernandez ile büyük ihtimalle yollarını ayıracak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan'dan Theo Hernandez ve Rafael Leao kararı!
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04 Mart 2025 17:22
Son güncelleme 04 Mart 2025 17:44
Milan'da Theo Hernandez ve Rafael Leao, hem performansları hem de taraftar tepkileri nedeniyle zor günler geçiriyor. Lazio maçında eleştirilerin hedefi olan iki oyuncunun Lecce karşılaşmasında yedek kalması bekleniyor.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Lazio maçında tribünlerle tartışma yaşayan iki oyuncu, sezon sonunda Milan'dan ayrılabilir.

Leao için Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın büyük ilgisi olduğu belirtildi.

Fransız yıldız Hernandez için ise Milan, 2026'da bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor ve yaz aylarında oyuncuyu satmayı planlıyor.

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