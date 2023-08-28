Milan, forvet hattını Porto'dan Mehdi Taremi ile güçlendirmek istiyor.



MILAN MASAYA OTURACAK



Portekiz basınında yer alan habere göre, Milan'ın 31 yaşındaki futbolcu konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. İtalyan temsilcisinin, Taremi için kısa süre içerisinde Porto ile masaya oturacağı vurgulandı.



PORTO'NUN BEKLENTİSİ



Porto'nun Taremi konusunda 15 milyon euro'nun üzerinde bir teklife evet diyebileceği kaydedildi.



MILAN'A SICAK BAKIYOR



Taremi'nin kendi haklarının yüzde 15'ine sahip olduğu ve Milan'a transfer olma fikrine sıcak baktığı ifade edildi.



Porto ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İranlı golcü, Portekiz ekibinde çıktığı 150 maçta 80 gol attı ve 49 asist yaptı.



