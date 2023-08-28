Milan'dan Taremi hamlesi!

Avrupa'dan transfer haberleri: Milan, Porto forması giyen Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Milan'dan Taremi hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2023 15:17
Milan, forvet hattını Porto'dan Mehdi Taremi ile güçlendirmek istiyor.

MILAN MASAYA OTURACAK

Portekiz basınında yer alan habere göre, Milan'ın 31 yaşındaki futbolcu konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. İtalyan temsilcisinin, Taremi için kısa süre içerisinde Porto ile masaya oturacağı vurgulandı.

PORTO'NUN BEKLENTİSİ

Porto'nun Taremi konusunda 15 milyon euro'nun üzerinde bir teklife evet diyebileceği kaydedildi.

MILAN'A SICAK BAKIYOR

Taremi'nin kendi haklarının yüzde 15'ine sahip olduğu ve Milan'a transfer olma fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

Porto ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İranlı golcü, Portekiz ekibinde çıktığı 150 maçta 80 gol attı ve 49 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery