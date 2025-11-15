15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-162'
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Milan'da Santiago Gimenez için karar!

Milan'da geleceği belirsiz olan Santiago Gimenez'in takasta kullanılacağı öne sürüldü.

calendar 15 Kasım 2025 17:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Santiago Gimenez'in AC Milan'daki geleceği belirsizlik haline geldi.

WEST HAM İLE TAKAS GÜNDEMDE

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Meksikalı golcünün West Ham ile yapılabilecek olası bir takas anlaşmasına dahil edilebileceğini öne sürüyor.

Bu senaryoda Milan'ın, Alman forvet Niclas Füllkrug'u kadrosuna katması gündemde. Form durumu ve takıma uyumu da gözden geçirilirken, Gimenez için Premier League'e olası bir transfer ihtimali giderek güçleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan ile 11 maça çıkan 24 yaşındaki golcü, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
