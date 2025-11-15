Milan'da Santiago Gimenez için karar!

Santiago Gimenez'in AC Milan'daki geleceği belirsizlik haline geldi.



WEST HAM İLE TAKAS GÜNDEMDE



Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Meksikalı golcünün West Ham ile yapılabilecek olası bir takas anlaşmasına dahil edilebileceğini öne sürüyor.



Bu senaryoda Milan'ın, Alman forvet Niclas Füllkrug'u kadrosuna katması gündemde. Form durumu ve takıma uyumu da gözden geçirilirken, Gimenez için Premier League'e olası bir transfer ihtimali giderek güçleniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Milan ile 11 maça çıkan 24 yaşındaki golcü, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



