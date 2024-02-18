Milan, Arda Güler için ısrarcı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, şu ana kadar çok az süre bulmasına karşın Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.



MILAN - BRAHIM DIAZ ÖRNEĞİ



İspanyol basınından SPORT'un haberinde Real Madrid'in Arda Güler'i yaz aylarında kiralamayı düşündüğü ve İtalyan devi Milan'ın oyuncuyla ilgilendiği yazıldı. Öte yandan Milan'ın orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya büyük ilgi gösterdiği yazıldı.. Los Blancos'un süper yıldızı Brahim Diaz'ın kulüpte geçirdiği iki başarılı sezonun ardından Real'den bir oyuncuyu kiralayarak büyük bir başarı elde etmişti.



KİRALAMA DOĞRU SEÇENEK OLABİLİR



Haberde; Arda Güler'in aldığı sürenin az olması nedeniyle, kiralık bir hamlenin kariyeri için doğru bir karar gibi göründüğü ve birçok kulübün oyuncuya ilgi gösterdiği bildirildi.



Güler'in olası kiralık transferinin başarısına bağlı olarak Real Madrid'in oyuncunun kulüpteki geleceği hakkında bir karar vermesi bekleniyor.



Arda Güler, bu sezon sadece dört maça çıktı ve toplamda sadece 89 dakika sahada kaldı.





