Miha Zajc'a 4 takımdan kiralama teklifi

'de beklentilerin altında kalan ve takımdan ayrılması planlanan'ın menajerinin İtalya'da yaptığı temaslar sürüyor.Sloven oyuncu için Serie A ekiplerinden Parma, Genoa, Torino ve Benevento'nun transfere sıcak baktığı belirtildi.4 kulübün de bonservis konusunda eli açık olmadığı ve kiralamaya sıcak baktıkları da vurgulandı.Fenerbahçe'nin 2019'un Ocak ayında Empoli'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda 27 maça çıkan Zajc, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.Öte yandan Miha Zajc, Slovenya Milli Takımı'nın Yunanistan ve Moldova ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı.