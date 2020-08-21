Miha Zajc'a 4 takımdan kiralama teklifi

Fenerbahçe'de ayrılması beklenen Miha Zajc'a 4 Serie A takımından kiralama teklifi geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Miha Zajc'a 4 takımdan kiralama teklifi
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21 Ağustos 2020 15:52
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve takımdan ayrılması planlanan Miha Zajc'ın menajerinin İtalya'da yaptığı temaslar sürüyor.

Sloven oyuncu için Serie A ekiplerinden Parma, Genoa, Torino ve Benevento'nun transfere sıcak baktığı belirtildi.

KİRALAMA TEKLİFLERİ

4 kulübün de bonservis konusunda eli açık olmadığı ve kiralamaya sıcak baktıkları da vurgulandı.

Fenerbahçe'nin 2019'un Ocak ayında Empoli'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda 27 maça çıkan Zajc, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM'A DAVET ALDI

Öte yandan Miha Zajc, Slovenya Milli Takımı'nın Yunanistan ve Moldova ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı.



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