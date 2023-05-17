Michy Batshuayi'yi hırs bastı!

Giresunspor maçında kaydettiği penaltı golüyle sahalara dönen Michy Batshuayi, Trabzonspor derbisi öncesi heyecanlı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Michy Batshuayi'yi hırs bastı!
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17 Mayıs 2023 11:49
Uzun süren sakatlığı sonrasında Giresunspor maçında kaydettiği penaltı golüyle sahalara dönen Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Trabzonspor derbisi öncesi heyecanlı.

Bu sezon derbi maçlarda golü olmayan Belçikalı forvet, bu kötü istatistiğe Karadeniz Fırtınası karşısında son vermek istiyor.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 11 gol atıp 1 asist yaptı.

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