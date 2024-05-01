Michy Batshuayi'nin rekor heyecanı: 3 gol kaldı

Standard Liege'de 49 maçta ağları 25 defa bulan deneyimli santrfor, bu sezon fileleri 3 kez daha sarsması halinde kendini aşacak, kariyer rekorunu (26) kıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi'nin rekor heyecanı: 3 gol kaldı
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01 Mayıs 2024 10:15
Beşiktaş galibiyetinin kahramanı olan Batshuayi, İsmail Kartal ile bu sezon seviye atladı.

Tüm kulvarlarda çıktığı 40 karşılaşmada takımına 26 gollük (23 gol-3 asist) katkı sunan Belçikalı, toplam performansıyla son 8 sezonunun en skorer dönemini geçiriyor.

GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

2015-16'da Marsilya'da 32 golle (23 gol-9 asist) patlama yapan başarılı santrfor, o form grafiğiyle gelecek dönem Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Bu sezon takımı adına 23 gol kaydeden Batshuayi, 2015-16'daki gol sayısını tekrarladı ve gözünü en golcü sezonuna dikti.

2013-14'te altyapısından yetiştiği Standard Liege'de 49 maçta ağları 25 defa bulan deneyimli santrfor, bu sezon fileleri 3 kez daha sarsması halinde kendini aşacak ve kariyer rekorunu (26) kıracak. 

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