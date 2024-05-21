Antalya'da Helton'a Alex etkisi

Antalyaspor'da sözleşmesini sezon sonu itibariyle tamamlayacak 9 futbolcu arasında geleceği en çok merak edilen isimler arasında yer alan Helton Leite'den Akdeniz ekibine sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz hafta Portekiz medyası tarafından takımdan ayrılacağı belirtilen Brezilyalı eldivenin, sözleşme uzatma konusuna yeşil ışık yaktığı öğrenildi.



ALEX DE SOUZA ETKİSİ



33 yaşındaki file bekçisinin vatandaşı Alex de Souza'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının alacağı kararda etkili olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Alex'in sözleşme imzalamasının ardından Kırmızı-Beyazlılarda kalmaya sıcak bakan deneyimli eldivenin sezonun tamamlanmasının ardından yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.



2 YILLIK İMZA



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Benfica'dan transfer edilen Helton Leite'nin yeni sözleşmesinin süresi de belli oldu. Brezilyalı'nın Kırmızı-Beyazlılarla 2 yıllık sözleşme üzerinden görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa süre içerisinde somut adımların atılacağı gelen haberler arasında yer aldı.



SOSYAL MEDYADA KUTLADI



Helton Leite, Alex de Souza'nın imza duyurusuna yaptığı yorumla da dikkat çekti. Kırmızı-Beyazlı kulübün yaptığı duyuruya karşılık veren Helton Leite, vatandaşının göreve gelmesini alkış emojisiyle kutladı.



SÖZLEŞME DETAYI



Sezon içerisinde omzundan ciddi bir sakatlık geçiren ve ameliyat olması halinde sezonu kapatma riskini taşıyan Helton Leite, operasyonu reddederek kalesini devraldı. Kalesine geri geçen ve büyük bir performans örneği veren Helton Leite'nin sakatlığının nüksetle olasılığına karşı da sözleşmesine bir madde koyulacağı iddia edildi. Ortaya koyulan iddiaya göre aynı sakatlığı tekrar yaşaması halinde kalesinden uzak kaldığı dönemin ücretinde kesinti yapılacak. [Lidergazete]





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