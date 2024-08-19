MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ali Koç ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü.
Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.
Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.
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