MHK'den açıklama: 'Hakemlerimize güveniyoruz'

Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz'ın arasındaki pozisyonun ardından Merkez Hakem Kurulu hakem tartışmaları hakkında açıklama yaptı.
Ekol TV'nin haberine göre; Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonun ardından kırmızı kartına başvurmayan hakem Turgut Doman'ın düdüğünün asılıp asılmayacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
MHK: "ART NİYET YOK"
Turgut Doman dahil bütün hakemlere güvenin tam olduğunu ifade eden MHK, "Bütün hakemlerimize güveniyoruz. Art niyet olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ekol TV'nin haberine göre; Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonun ardından kırmızı kartına başvurmayan hakem Turgut Doman'ın düdüğünün asılıp asılmayacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
MHK: "ART NİYET YOK"
Turgut Doman dahil bütün hakemlere güvenin tam olduğunu ifade eden MHK, "Bütün hakemlerimize güveniyoruz. Art niyet olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.