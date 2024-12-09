MHK'den açıklama: "Hakemlerimize güveniyoruz"

Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz'ın arasındaki pozisyonun ardından Merkez Hakem Kurulu tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MHK'den açıklama: 'Hakemlerimize güveniyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 23:58
Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz'ın arasındaki pozisyonun ardından Merkez Hakem Kurulu hakem tartışmaları hakkında açıklama yaptı.

Ekol TV'nin haberine göre; Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonun ardından kırmızı kartına başvurmayan hakem Turgut Doman'ın düdüğünün asılıp asılmayacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

MHK: "ART NİYET YOK"

Turgut Doman dahil bütün hakemlere güvenin tam olduğunu ifade eden MHK, "Bütün hakemlerimize güveniyoruz. Art niyet olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery