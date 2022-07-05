UEFA, MHK BAŞKANI HAKEMLİK YAPMIŞ BİRİ OLSUN İSTİYOR

TALİMATTA NET ŞEKİLDE YAZIYOR

BELGE, 17 EYLÜL 2020'DE INFANTINO TARAFINDAN İMZALANDI

PEKİ TFF TALİMATLARI NE DURUMDA?

TFF SÖZ KONUSU MADDEYİ GÖZDEN GEÇİRMEK DURUMUNDA

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yakın zamanda başkanlık koltuğuna Mehmet Büyükekşi oturdu. Büyükekşi, yeni MHK için çalışmalarına devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için TFF'nin eski yöneticilerinden Ufuk Özerten'in düşünüldüğü iddia edildi.Talimatlara göre; Ufuk Özerten'in başkan olması TFF ile UEFA arasında tezat bir durumu ortaya çıkarmış olacak.UEFA'nın 17 Eylül 2020 tarihinde tavsiye edilen ve derhal yürürlüğe girmesi istenen maddesine göre; MHK'de başkanlık yapacak kişinin karar gereği hakemlik yapmış isimlerden biri olması gerekiyor. Öte yandan 17 Eylül 2020'de yürürlüğe girmesi istenilen kararın alındığı dönemde Türkiye'de Zekeriya Alp'in başkan olması dikkati çekiyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye'de o dönem de MHK Başkanı'nın hakemlik yapmış bir isim olması gerektiği tartışılıyordu.Talimatta, "Hakem heyeti sadece eski hakem görevlilerinden oluşacaktır. Bir başkan, bir başkanvekili ile yeterli sayıda üye olmalıdır. Bu heyetin başka bir hakem organizasyonuna da bağlı olmaması gerekiyor" deniliyor."Bu düzenlemeler 17 Eylül 2020'de FIFA Konseyi tarafından da onaylandı ve yürürlüğe girdi" ifadesi göze çarpıyor. Belgede FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Genel Sekreter Fatma Samoura'nın da imzası bulunuyor.Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına bakıldığında, 43. maddenin 2. bendinde, "Kurulun üyeleri, faal hakemliği atama tarihinden 1 yıl veya daha öncesinde bırakmış olanlar arasından atanır. Bununla birlikte, kurulun başkan da dahil olmak üzere en fazla 3 üyesi, spor alanında deneyimi olan ve hakemlik yapmamış kişiler arasından atanabilir" ifadesi dikkati çekiyor.TFF'nin talimatıyla üst düzey mercilerin talimatı arasında bir farklılık söz konusu. Ancak; UEFA Referee Convention'a bağlı bir MHK'nin başına şayet Ufuk Özerten getirilirse talimat çiğnenmiş olacak. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu söz konusu maddeyi gözden geçirmek durumunda.