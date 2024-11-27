Mete Vardar: "Maça odaklanmamız lazım"

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mete Vardar, konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mete Vardar: 'Maça odaklanmamız lazım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2024 19:59
Son güncelleme 27 Kasım 2024 20:00
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mete Vardar, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta yaşanan değişim süreci sonrası kulüp cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Yönetim ve teknik ekip üzerindeki odak, gündemdeki haberlerle birlikte tartışmalar yaratırken, yapılan açıklamada birlik mesajı verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Vardar, "Artık Maccabi Tel Aviv maçına odaklanmamız lazım. Teknik ekip de futbolcularımız da bu haberleri takip ediyor. Hasan Arat, hala Beşiktaş'ın başkanıdır. Sadece futbolda bir değişiklik oldu. Bazı zamanlarda bazı değişiklikler gerekir. Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery