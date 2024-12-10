Mete Vardar: "Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde"

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Fenerbahçe zaferinin önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mete Vardar: 'Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2024 09:48
Son güncelleme 10 Aralık 2024 10:16

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe karşısında alınan 3 puanın zirve yarışında önemli olduğunu belirtti.

Vardar, "Beşiktaş tarihinin en önemli maçını kazandı. Ligde daha çok hafta var ve zirvede çok şeyler değişir." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İDDİAMIZ VAR"

"Beşiktaş'ın da Galatasaray ve Fenerbahçe kadar şampiyonluk iddiası var." diyerek sözlerini sürdüren Vardar, "Bir maçta elde edilen galibiyet sonrası bunları söylemiyorum. Güçlü bir kadroya sahibiz. Yeni oynama şansı yakalayan Alex Oxlade-Chamberlain inanılmaz bir performans gösteriyor. Tayyip Talha döndü, genç oyuncularımız da katılacaklar. Sezonun geri kalan kısmında takımımızın üzerine düşeni yapacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Siyah beyazlı yönetici ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba akşamı Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatırken "Bu karşılaşmanın önemini biliyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.



 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery