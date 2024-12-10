Mete Vardar: 'Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde'

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe karşısında alınan 3 puanın zirve yarışında önemli olduğunu belirtti.



Vardar, "Beşiktaş tarihinin en önemli maçını kazandı. Ligde daha çok hafta var ve zirvede çok şeyler değişir." dedi.



"ŞAMPİYONLUK İDDİAMIZ VAR"



"Beşiktaş'ın da Galatasaray ve Fenerbahçe kadar şampiyonluk iddiası var." diyerek sözlerini sürdüren Vardar, "Bir maçta elde edilen galibiyet sonrası bunları söylemiyorum. Güçlü bir kadroya sahibiz. Yeni oynama şansı yakalayan Alex Oxlade-Chamberlain inanılmaz bir performans gösteriyor. Tayyip Talha döndü, genç oyuncularımız da katılacaklar. Sezonun geri kalan kısmında takımımızın üzerine düşeni yapacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.



"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"





Siyah beyazlı yönetici ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba akşamı Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatırken "Bu karşılaşmanın önemini biliyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.













