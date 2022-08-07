Mesut Özil'den Lucas Torreira açıklaması

Mesut Özil, Arsenal'den takım arkadaşı olan Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'den Lucas Torreira açıklaması
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07 Ağustos 2022 23:16
Galatasaray'ın Arsenal'den yeni transferi Lucas Torreira ile ilgili olarak İngiliz ekibinden eski takım arkadaşı Mesut Özil konuştu.

Mesut Özil, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu için övgü dolu ifadeler kullandı.

Canlı yayında Mesut Özil'in sözlerini aktaran Rıdvan Dilmen "Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti." şeklinde konuştu.



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