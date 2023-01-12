Messi sahalara gol ve galibiyetle döndü

Fransa Ligi'nin 18. haftasında PSG, sahasında Angers'i konuk etti.



Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG 2-0 kazanarak geçen hafta aldığı yenilgi sonrası galibiyet elde etmeyi başardı.



PSG'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ekitike ile 72. dakikada Lionel Messi kaydetti. Arjantinli süperstar, Dünya Kupası sonrası çıktığı ilk maçta golünü atarak formunu sürdürdü.



Bu sonuçla PSG puanını 47'ye çıkararak zirvedeki yerini korurken Angers ise 8 puanda kaldı ve ligin son sırasından bu hafta da kurtulamadı.





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