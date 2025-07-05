Messi istedi, Inter Miami harekete geçti: Rodrigo De Paul

Lionel Messi'nin talebiyle Inter Miami, Arjantin Milli Takımı'ndaki en yakın isimlerden biri olan Rodrigo De Paul'u transfer etmek için düğmeye bastı.Fichajes'in haberine göre; ABD ekibinin sahibi Jorge Mas, Atlético Madrid forması giyen yıldız orta saha oyuncusunun temsilcileriyle temasa geçti. Hedef, De Paul'u yaz transfer döneminde kadroya katarak hem takımı güçlendirmek hem de Messi'yi 2026 Dünya Kupası öncesi daha motive bir ortamda tutmak.Rodrigo De Paul'un Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, İspanyol kulübü yapılan takviyeler doğrultusunda oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için yaklaşık 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediliyor. Yine de teknik direktör Diego Simeone, De Paul'un orta sahadaki etkisinin kolay kolay yerinin doldurulamayacağını düşündüğü için bu ayrılığa mesafeli yaklaşıyor.Inter Miami cephesi ise bu transferi sadece sportif bir hamle olarak görmüyor. Kulüp yönetimi, Messi'nin hem saha içinde hem de dışında daha güçlü hissetmesini sağlayacak bir yapı kurmak istiyor. Lionel Messi ile yakın bir arkadaşlık ilişkisi bulunan Rodrigo De Paul, bu anlamda sadece futbol kalitesiyle değil, yıldız isimle olan bağıyla da stratejik bir parça olarak öne çıkıyor.Inter Miami, MLS'te iddialı bir kadro kurarak hem ligi domine etmek hem de "Arjantin ruhunu" yansıtan bir yapı inşa etmek istiyor. De Paul'un gelişi, kulübün Messi merkezli bir takım kurma hedefinde ne kadar kararlı olduğunu gösteren net bir mesaj niteliği taşıyor.