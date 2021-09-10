Messi hat-trick yaparak rekor kırdı

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Bolivya'yı Lionel Messi'nin hat-tricki ile 3-0 mağlup etti. Milli formayla 79 gole ulaşan Arjantinli yıldız, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Messi hat-trick yaparak rekor kırdı
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10 Eylül 2021 10:01
2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.

Güney Amerika Elemelerinde Arjantin, sekizinci maçında sahasında Bolivya'yı ağırladı.

34 yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı.

Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele, 77 gol atmıştı. 

Öte yandan Copa America'nın son şampiyonu Arjantin, karşılaşma öncesinde seyircisi önünde kupa töreni düzenledi.




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