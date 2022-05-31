Messi: 'Ballon d'Or'u Benzema haketti'

Arjantin Milli Takım kampında röportaj veren Lionel Messi, gündemden düşmeyecek açıklamalarda bulundu.



PSG'nin bu sezonki performansı nedeniyle eleştiri aldıklarına şaşırdığını belirten Messi, "Barcelona'da oynarken böyle şeyler yaşamamıştım. Şimdiden önümüzdeki sezona hazırlanıyoruz. Artık şehri ve kulübü de yeterince tanıdım. Artık daha rahatım" sözlerini kullandı.



"BENZEMA BALLON D'OR'U HAKETTİ"



Bu sezon Benzema'nın performansıyla Ballon d'Or'u hakettiğini söyleyeyen Arjantinli süperstar, "Bence onun hak ettiğine dair herhangi bir şüphe yok. Tüm maçlara kendini adayarak oynadı." sözlerini kullandı.



"LEWANDOWSKI İSTEDİĞİNİ SÖYLESİN"



Robert Lewandowski'nin Ballon d'Or ile ilgili söylediği sözlere de değinen Messi, "Herkes istediğini söyleyebilir. Ben onun söylediklerini önemsemedim. Belli ki herkes kendini ifade etmek için istediğini söyleyebiliyor. Daha önce Ballon d'Or'u hak ettiğimi söylemiştim. Kazandığım yıl benden iyi değildi, benim son aldığım yıldan önce en iyisi oydı. Ben sadece bunu söyledim. Bırakın benim sözlerimi istediği gibi alsın" diye konuştu.



"BARCELONA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMEZDİM"



Messi kariyeri boyunca Barcelona'dan ayrılacağını hiç düşünmediğini de belirterek, "Barcelona'dan ayrılacağım aklıma gelmezdi. 1 sezon farklı bir takımda forma giydim. Bu da zor bir yıl oldu benim için. Ülkemden fazla Barcelona'da yaşamış biriyim. Şu anda olduğum takımda mutluyum, herhangi bir ayrılık düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.





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