Meslek lisesinin öğrencileri her ayın 16'sında okula Bursaspor forması giyerek geliyor

Bursa'da bir meslek lisesinin öğrencileri, her ayın 16'sında yeşil-beyazlı formayla okula gelerek Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'a destek oluyor.



Nilüfer ilçesindeki M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, her ayın 16'sında öğrenci ve öğretmenlerin okula Bursaspor forması giyerek gelmesi yönünde karar aldı.



Geçen ay başlatılan uygulamanın ikincisinde, "profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım" olan Bursaspor'un oyuncularından Furkan Özyapı, Hamza Gür, Eren Tunalı, Yiğit Ali Bayrak ve Furkan Sakı, formalarını giyerek geldikleri okulun bahçesinde meşale ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı.



Grupta 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle liderliğini sürdüren takımın futbolcuları, okulun konferans salonundaki söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.



- "Taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz"



Hamza Gür, söyleşinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını, iç saha müsabakalarını "kapalı gişe" oynadıklarını söyledi.



Rakipleri ölçerek müsabakalara hazırlandıklarını belirten Hamza, "Takımın iyi olduğunu bildikleri için rakiplerimiz bizim müsabakaya ekstra hazırlık yapıyor. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Hedefimiz gol yemeden yolumuza devam etmek. Bu şehirde 45-50 bin kişi, belki daha fazla taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz. Bu büyük camiayı da hak ettiği yere tekrardan ulaştırırız." diye konuştu.



Taraftarın gücünü arkalarında hissettiklerini vurgulayan Hamza, hem onlara hem de meslek lisesinin öğretmen ve öğrencilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Öğrencilerden söyleşide çok güzel sorular geldiğini anlatan Hamza Gür, "Derslerine çok iyi çalışmışlar. Bursaspor sevgisi bu yaşta başlıyorsa ileriyi düşünemiyorum. Çok güzeldi. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.



Okul Müdürü Cengiz Korucu da şehrin marka değeri olan Bursaspor'u desteklemeye devam edeceklerini belirtti.



Her ayın 16'sını "Coşkunöz Bursasporlular Günü" ilan ettiklerini dile getiren Korucu, "Bursaspor şehrimizin vizyonu, yerel duyguları tekrar canlandırmak için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Öğrencilerimizin coşkusuyla sporcular, stattaki kadar heyecan yaptı." ifadelerini kullandı.