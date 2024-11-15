Mertens ve Tadic gençlere taş çıkarıyor

Galatasaray'da 37 yaşındaki Dries Mertens ile Fenerbahçe'de 36 yaşındaki Dusan Tadic'in performansları yaşı sadece bir rakamdan ibaret hale getiriyor.
37'lik Mertens, eski arkadaşı Osimhen'le yakaladığı uyum, Belçika Milli Takımı'ndan tanıdığı Michy Batshuayi ile kurduğu iletişim ve Mauro Icardi ile yakaladığı yakınlıkla hücum hattında öne çıkıyor. Ligde 11 maçta 3 gol ve 3 asistle 6 gole katkı veren Mertens, Avrupa Ligi'nde ise son 3 maçta 1 gol, 2 asistle alkışları topladı. Mertens, özellikle son oynanan kritik Tottenham ve Samsunspor maçlarında takımın sahada adeta beyni oldu.
Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda forma giyen Sırp yıldız Dusan Tadic, sarı-lacivertli takımın yaptığı 19 resmi maçın 17'sinde ilk 11 başladı. 36 yaşındaki yıldız, 4.2 gol beklentisi ve 3.07 asist beklentisi ile oynuyor ve bugüne kadar 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Asist krallığında takımın zirvesinde yer alan Tadic'in 16 gollük pası da sarı-lacivertli hücum oyuncuları tarafından değerlendirilemedi. Maç başına 2.7 kilit pas istatistiğiyle oynayan Tadic'in gollük paslarında En Nesyri 7 kez, Dzeko 3 kez, Saint Maximin de 2 kez önemli pozisyonları değerlendiremedi.
37'lik Mertens, eski arkadaşı Osimhen'le yakaladığı uyum, Belçika Milli Takımı'ndan tanıdığı Michy Batshuayi ile kurduğu iletişim ve Mauro Icardi ile yakaladığı yakınlıkla hücum hattında öne çıkıyor. Ligde 11 maçta 3 gol ve 3 asistle 6 gole katkı veren Mertens, Avrupa Ligi'nde ise son 3 maçta 1 gol, 2 asistle alkışları topladı. Mertens, özellikle son oynanan kritik Tottenham ve Samsunspor maçlarında takımın sahada adeta beyni oldu.
Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda forma giyen Sırp yıldız Dusan Tadic, sarı-lacivertli takımın yaptığı 19 resmi maçın 17'sinde ilk 11 başladı. 36 yaşındaki yıldız, 4.2 gol beklentisi ve 3.07 asist beklentisi ile oynuyor ve bugüne kadar 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Asist krallığında takımın zirvesinde yer alan Tadic'in 16 gollük pası da sarı-lacivertli hücum oyuncuları tarafından değerlendirilemedi. Maç başına 2.7 kilit pas istatistiğiyle oynayan Tadic'in gollük paslarında En Nesyri 7 kez, Dzeko 3 kez, Saint Maximin de 2 kez önemli pozisyonları değerlendiremedi.