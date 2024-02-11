Mertens'ten Ciro mesajı!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yıldız futbolcu, maçın ardından oğlu Ciro ile birlikte üçlü çektirdiği anların fotoğrafını paylaştı ve, "Ciro Bom Bom" ifadelerini kullandı.
Mertens ayrıca, "Bu anı bizimle paylaştıkları için Galatasaray ailesine çok teşekkür ederim" yazdı.
Mertens'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Yıldız futbolcu, maçın ardından oğlu Ciro ile birlikte üçlü çektirdiği anların fotoğrafını paylaştı ve, "Ciro Bom Bom" ifadelerini kullandı.
Mertens ayrıca, "Bu anı bizimle paylaştıkları için Galatasaray ailesine çok teşekkür ederim" yazdı.
Mertens'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.