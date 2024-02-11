Mertens'ten Ciro mesajı!

Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens, Başakşehir maçının ardından oğlu Ciro ile üçlü çektirdiği anları paylaştı ve "Ciro Bom Bom" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mertens'ten Ciro mesajı!
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11 Şubat 2024 14:30
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yıldız futbolcu, maçın ardından oğlu Ciro ile birlikte üçlü çektirdiği anların fotoğrafını paylaştı ve, "Ciro Bom Bom" ifadelerini kullandı.

Mertens ayrıca, "Bu anı bizimle paylaştıkları için Galatasaray ailesine çok teşekkür ederim" yazdı.

Mertens'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.





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