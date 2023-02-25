Mert Hakan Yandaş: 'Sadece bedenen buradayız'

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Konyaspor maçı öncesi konuştu.



Mert Hakan Yandaş yaptığı açıklamada, "Gerçekten ülkemiz adına, bizler adına çok büyük bir felaketti. Yaralarını sarmak gerçekten imkansız. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.



Depremin tüm Türkiye'yi etkilediğini belirten Mert Hakan, "Bedenen sadece buradayız. Hala izleri bizimle. Unutmamalıyız. Hayat bir şekilde devam etmek zorunda olduğu için buradayız. Çok üzgünüz. Bundan sonra görevimizim orayı unutmamak. Süreç bir aylık, iki aylık değil. Çok uzun devam edecek bir süreç. Onların acılarını asla hafifletemeyiz ama en azından yaşamlarını biraz daha rahatlatabiliriz. Bunun için mücadele etmeliyiz. Ülkemizdeki herkesin reaksiyonu bu yönde oldu." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli isim ayrıca, "Futbol inanılmaz şekilde birleştirici, bir o kadar ayrıştırıcı. İnşallah bu dönemde gördüğümüz birleştiricilikle kalır. Hayatın çok kısa ve anlık olduğunu bu felaketle yeniden hatırladık. Elimizden ne gelirse yapmak boynumuzun borcu. Ruhumuz orada, bedenimiz burada. Süreç biraz zor olsa da hazırlanmamız gereken bir maç vardı. Kazanmak istiyoruz. Kazanıp yolumuza devam ederiz diye umuyorum" diye konuştu.





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