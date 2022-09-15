Mert Hakan Yandaş, ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk kez Rennes deplasmanında ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş, ilk kez 11'de
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15 Eylül 2022 23:19
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.

Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk maçını 22 Ağustos'ta Adana Demirspor'a karşı oynamış ve sonradan oyuna girmişti.

Daha sonra 4 maçta daha sonradan oyuna dahil olan Mert Hakan, bu sezon ilk 11'de ilk kez Rennes'e karşı forma giydi.

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