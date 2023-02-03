Mert Hakan: 'Arayın bulursunuz'

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor maçında çok konuşulan gol pozisyonuyla ilgili paylaşım yaptı.
Yandaş, maçın 15. dakikasında uzaktan sert şutla attığı golün VAR'da kontrol edildikten sonra elle müdehale gerekçesiyle iptal edilmesini eleştirdi.
Mert Hakan maç sonu paylaşımında gol videosunu paylaşarak "Arayın bulursunuz… yazıklar olsun" açıklamasını yaptı.
Yandaş, maçın 15. dakikasında uzaktan sert şutla attığı golün VAR'da kontrol edildikten sonra elle müdehale gerekçesiyle iptal edilmesini eleştirdi.
Mert Hakan maç sonu paylaşımında gol videosunu paylaşarak "Arayın bulursunuz… yazıklar olsun" açıklamasını yaptı.
Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı https://t.co/Gbf6ElliTM
— Sporx (@sporx) February 2, 2023
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