Mert Hakan: "Arayın bulursunuz"

Mert Hakan Yandaş, Adana Demir maçında VAR kararıyla iptal edilen golüyle ilgili twitter paylaşımı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan: 'Arayın bulursunuz'
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03 Şubat 2023 00:44
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor maçında çok konuşulan gol pozisyonuyla ilgili paylaşım yaptı.

Yandaş, maçın 15. dakikasında uzaktan sert şutla attığı golün VAR'da kontrol edildikten sonra elle müdehale gerekçesiyle iptal edilmesini eleştirdi.

Mert Hakan maç sonu paylaşımında gol videosunu paylaşarak "Arayın bulursunuz… yazıklar olsun" açıklamasını yaptı.

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