Mert Günok, Trabzonspor'u bekliyor

Trabzonspor, Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mert Günok, Trabzonspor'u bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2021 12:32
Trabzonspor, gözler gelecek oyuncularda olduğu kadar gideceklere de çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisinde durumu en çok merak edilen isim Uğurcan Çakır. Yönetim, "EURO 2020'de piyasası yükselebilir" düşüncesiyle 25 yaşındaki eldiven için gelen ön teklifleri reddetmişti.

Kupada 8 gol yemesine rağmen yaptığı 18 kurtarışla dikkat çeken Uğurcan için daha güçlü öneriler bekleniyor. Bordo-mavili idareciler, başarılı eldiven ile yollarını ayırırsa Başakşehir'den Mert Günok'u renklerine bağlayacak. 32 yaşındaki eldiven de haber bekliyor.

VİRTÜÖZ GİBİ

Abdullah Avcı'nın gözdelerinden Mert Günok, modern bir kalecide olması gereken tüm özelliklere sahip. Usta hocayı en çok etkileyen de raket gibi kullandığı sağ ayağı. Abdullah Avcı'nın pas oyununa birebir uyuyor. Başarılı çalıştırıcı bu sebeple Uğurcan Çakır ile yolların ayrılması halinde yönetime başka bir kalecinin adını vermedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.