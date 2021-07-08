Trabzonspor, gözler gelecek oyuncularda olduğu kadar gideceklere de çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisinde durumu en çok merak edilen isim Uğurcan Çakır. Yönetim, "EURO 2020'de piyasası yükselebilir" düşüncesiyle 25 yaşındaki eldiven için gelen ön teklifleri reddetmişti.



Kupada 8 gol yemesine rağmen yaptığı 18 kurtarışla dikkat çeken Uğurcan için daha güçlü öneriler bekleniyor. Bordo-mavili idareciler, başarılı eldiven ile yollarını ayırırsa Başakşehir'den Mert Günok'u renklerine bağlayacak. 32 yaşındaki eldiven de haber bekliyor.



VİRTÜÖZ GİBİ



Abdullah Avcı'nın gözdelerinden Mert Günok, modern bir kalecide olması gereken tüm özelliklere sahip. Usta hocayı en çok etkileyen de raket gibi kullandığı sağ ayağı. Abdullah Avcı'nın pas oyununa birebir uyuyor. Başarılı çalıştırıcı bu sebeple Uğurcan Çakır ile yolların ayrılması halinde yönetime başka bir kalecinin adını vermedi.



