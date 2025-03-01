Mert Günok: "Keşke o dönem yaşanmasaydı"

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, 2-0'lık Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mert Günok: 'Keşke o dönem yaşanmasaydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2025 22:55
Son güncelleme 01 Mart 2025 23:02
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Siyah-Beyazlılar'ın file bekçisi Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"SON ANA KADAR ZORLANDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Günok: "Öncelikle tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Aynı zamanda kulübümüzün kuruluş yıl dönümü, onu da kutlamak istiyorum. İlk yarıda iyi bir oyun, daha fazla gol atmamız lazımdı. İkinci yarıda çok da iyi olmayan bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda ikinci golü bulup rahatlamamız gerekiyordu. Son ana kadar zorlandık ama bazen kötü oyunla kazanmak önemli. İyi bir ivme yakaladık hocamızla birlikte. Bunun devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. 

"KEŞKE YAŞANMASAYDI"

Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili de konuşan file bekçisi "Hoca pozitif enerji vermeye çalıştı geldiğinde. Bu da takıma yansıdı. Birlik olmayı anımsadık. Galibiyetler gelince daha kolay oluyor. Kötü gittiğimiz dönemde taraftarımızı üzdük. Keşke yaşanmasaydı o dönem. Şimdi bir ivme yakaladık ama umarım bu devam edecektir. Hocamızın tabii ki dokunuşu var, diğer hocaların da ayrı ayrı dokunuşları var. Daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery