Mert Günok 10 kurtarışla devleşti

Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, her hafta yıldızını biraz daha parlatmaya devam ediyor.
Lig, kupa demeden son haftalarda Beşiktaş'ı ayakta tutan isim olan Mert, Bodrum FK karşısında da kalesinde devleşti.
Deneyimli file bekçisi, son 3 maçta yaptığı 10 kurtarışla Siyah-Beyazlı ekibin yükselişinde en kritik rolü üstlendi.
Lig, kupa demeden son haftalarda Beşiktaş'ı ayakta tutan isim olan Mert, Bodrum FK karşısında da kalesinde devleşti.
Deneyimli file bekçisi, son 3 maçta yaptığı 10 kurtarışla Siyah-Beyazlı ekibin yükselişinde en kritik rolü üstlendi.