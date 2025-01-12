Mert Günok 10 kurtarışla devleşti

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, Bodrum FK karşısında da kalesinde devleşti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mert Günok 10 kurtarışla devleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2025 11:16
Son güncelleme 12 Ocak 2025 11:25
Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, her hafta yıldızını biraz daha parlatmaya devam ediyor. 

Lig, kupa demeden son haftalarda Beşiktaş'ı ayakta tutan isim olan Mert, Bodrum FK karşısında da kalesinde devleşti. 

Deneyimli file bekçisi, son 3 maçta yaptığı 10 kurtarışla Siyah-Beyazlı ekibin yükselişinde en kritik rolü üstlendi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery