Mersinspor, Manisa Basket'e konuk olacak

Mersinspor, 1 Mart Cumartesi günü Manisa Basket'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersinspor, Manisa Basket'e konuk olacak
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28 Şubat 2025 15:11
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 1 Mart Cumartesi günü deplasmanda Manisa Basket ile karşılaşacak.

Muradiye Spor Salonu'nda, saat 15.30'da başlayacak mücadelede hakemler Emin Moğulkoç, Özlem Yalman ve Orhan Çağrı Hekimoğlu görev yapacak.

Ligdeki 18 karşılaşmada 29 puan toplayan Mersin ekibi, 6. sırada bulunuyor.

Manisa Basket ise 23 puanla 14. basamakta yer alıyor.

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