Mersin, Gaziantep Basketbol'u ilk maçta geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı-final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol'u 89-80 mağlup etti.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 19-16 önde tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, devreye de 44-39'luk üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte de rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip skoru 65-54'e getirirken karşılaşmadan da 89-80'lik skorla galip ayrıldı.
Yarı final serisinin ikinci mücadelesi 11 Mayıs Cumartesi saat 15.30'da Mersin Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 19-16 önde tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, devreye de 44-39'luk üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte de rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip skoru 65-54'e getirirken karşılaşmadan da 89-80'lik skorla galip ayrıldı.
Yarı final serisinin ikinci mücadelesi 11 Mayıs Cumartesi saat 15.30'da Mersin Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.
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