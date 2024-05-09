Mersin, Gaziantep Basketbol'u ilk maçta geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı-final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol'u 89-80 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin, Gaziantep Basketbol'u ilk maçta geçti
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09 Mayıs 2024 23:23
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı-final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol'u 89-80 mağlup etti.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 19-16 önde tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, devreye de 44-39'luk üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte de rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip skoru 65-54'e getirirken karşılaşmadan da 89-80'lik skorla galip ayrıldı.

Yarı final serisinin ikinci mücadelesi 11 Mayıs Cumartesi saat 15.30'da Mersin Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

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