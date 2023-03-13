Merkezefendi'nin dış saha kabusu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon evinde oynadığı 7 maçı üst üste kazanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda ise son 4 maçtan boynu bükük ayrıldı.
Dış sahada Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'dan sonra önemli rakiplerinden Onvo Büyükçekmece'ye de 89-81 yenilen Denizli temsilcisi, Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen alt sıralarla bağını bir türlü koparamadı.
Evinde oynadığı 9 maçın 7'sini kazanmasına rağmen deplasmanda 11 maçta yalnız 2 galibiyet alabilen Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, cuma günü iç sahadaki Ayos Konyaspor randevusunun sezonun en önemli sınavlarından olacağını söyledi.
Dış sahada Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'dan sonra önemli rakiplerinden Onvo Büyükçekmece'ye de 89-81 yenilen Denizli temsilcisi, Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen alt sıralarla bağını bir türlü koparamadı.
Evinde oynadığı 9 maçın 7'sini kazanmasına rağmen deplasmanda 11 maçta yalnız 2 galibiyet alabilen Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, cuma günü iç sahadaki Ayos Konyaspor randevusunun sezonun en önemli sınavlarından olacağını söyledi.
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