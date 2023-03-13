Merkezefendi'nin dış saha kabusu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon evinde oynadığı 7 maçı üst üste kazanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda ise son 4 maçtan boynu bükük ayrıldı.



Dış sahada Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'dan sonra önemli rakiplerinden Onvo Büyükçekmece'ye de 89-81 yenilen Denizli temsilcisi, Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen alt sıralarla bağını bir türlü koparamadı.



Evinde oynadığı 9 maçın 7'sini kazanmasına rağmen deplasmanda 11 maçta yalnız 2 galibiyet alabilen Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, cuma günü iç sahadaki Ayos Konyaspor randevusunun sezonun en önemli sınavlarından olacağını söyledi.





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