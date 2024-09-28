Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Cooper'i transfer etti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 23 yaşındaki ABD'li oyuncu Sharife Cooper'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Cooper'i transfer etti
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28 Eylül 2024 14:40
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Sharife Cooper'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin ekiplerinden Liaoning Flying Leopards forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sharife Cooper'in, 2024-2025 sezonunda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket için mücadele edeceği kaydedildi.

 
 
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