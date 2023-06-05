Merihli Atalanta 5. bitirdi

Sıra Takım O G B M A Y Av P 1 SSC Napoli 38 28 6 4 77 28 49 90 Şampiyonlar Ligi 2 Lazio 38 22 8 8 60 30 30 74 Şampiyonlar Ligi 3 Inter 38 23 3 12 71 42 29 72 Şampiyonlar Ligi 4 AC Milan 38 20 10 8 64 43 21 70 Şampiyonlar Ligi 5 Atalanta 38 19 7 12 66 48 18 64 Avrupa Ligi 6 Roma 38 18 9 11 50 38 12 63 UEFA Konferans Eleme 7 Juventus 38 22 6 10 56 33 23 62 8 Fiorentina 38 15 11 12 53 43 10 56 9 Bologna 38 14 12 12 53 49 4 54 10 Torino 38 14 11 13 42 41 1 53 11 Monza 38 14 10 14 48 52 -4 52 12 Udinese 38 11 13 14 47 48 -1 46 13 Sassuolo 38 12 9 17 47 61 -14 45 14 Empoli 38 10 13 15 37 49 -12 43 15 Salernitana 38 9 15 14 48 62 -14 42 16 Lecce 38 8 12 18 33 46 -13 36 17 Spezia 38 6 13 19 31 62 -31 31 18 Verona 38 7 10 21 31 59 -28 31 Küme düşme 19 Cremonese 38 5 12 21 36 69 -33 27 Küme düşme 20 Sampdoria 38 3 10 25 24 71 -47 19 Küme düşme

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2022-2023 sezonu bugün oynanan 38'inci ve son hafta müsabakalarıyla tamamlandı.Napoli'nin 33 yıl aradan sonra ipi göğüslediği Serie A'da 38'inci haftasında kalan 5 maçın daha oynanmasıyla sezon sona ererken, puan tablosundaki sıralamada kesinleşti.Napoli'nin birinci, Lazio'nun ikinci, Inter'in üçüncü, Milan'ın dördüncü sırayı aldığı ligde 5. sırayı milli futbolcu Merih Demiral'ın takımı Atalanta aldı. Atalanta, ligin son maçında konuk ettiği Monza'yı 5-2 yenerek, sezonu 64 puanla tamamladı.Ligde kümede kalma mücadelesini ilgilendiren iki maç oynandı.Bu maçlardan biri olan Milan-Hellas Verona karşılaşmasında, kırmızı-siyahlılar konuk ettikleri rakibini 3-1 yendi. Ligi dördüncü sırada tamamlaması daha önce kesinleşen Milan, bu galibiyetle puanını 70 yaptı.Milan'a, maçın son anlarında gelen gollerle yenilen Hellas Verona ise 31 puanla 18. sırada kaldı.Kümede kalma mücadelesini ilgilendiren bir diğer maçta ise Roma, konuk ettiği Spezia'yı 2-1 yendi. Roma, 63 puanla ligi 6. sırada tamamlarken, Spezia ise son haftayı mağlubiyetle ve 31 puanla 17. sırada tamamladı.Serie A'da kurallar gereği puanları aynı olan 17. ve 18. sıradaki takımlar arasında ligden düşecek son takımın belli olması için play-out müsabakası oynanacak.Hellas Verona ve Spezia arasında tarafsız sahadaki play-out maçını kazanan Serie A'da kalacak, kaybeden ise Serie B'ye düşecek. Ligde son iki basamakta yer alan Sampdoria ve Cremonese'nin Serie B'ye düşmesi daha önce kesinleşmişti.Diğer taraftan, adı mali yolsuzluk soruşturmasında geçtiği için çalkantılı bir sezon geçiren ve son olarak İtalya Futbol Federasyonu'ndan 10 puan silme cezası alan Juventus, ligin son haftasında Udinese'ye konuk oldu.Juventus, deplasmanda Udinese'yi 1-0 yenerek, ligi 62 puanla 7. sırada bitirdi ve gelecek yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Bununla beraber İtalyan basını, Juventus'un gelecek yıl Avrupa Konferans Ligi'ne katılabilmesinin UEFA kararlarına bağlı olduğunu belirtti.