Merih Demiral, Bolu'da heykelini ziyaret etti

Milli Futbolcu Merih Demiral, Bolu'da ziyaretlerde bulundu.



Milli futbolcu Demiral, Euro 2024 Son 16 Turu'nda bozkurt işareti yaptığı için UEFA'nın 2 maç ceza vermesine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Karaçayır Mahallesi'nde bir kavşağa diktirdiği heykelini ziyaret etti.



Heykelinin önünde bekleyenlerle fotoğraf çektiren Demiral, daha sonra burada çocuklara imza verdi.



Demiral, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özcan'a teşekkür ederek, "Çok mutluyum, gururluyum. Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemli. Bu heykel sadece benim özelimde değil her Türk evladı için çok gurur duyulacak bir anıt. Burada Başkanımız çok önemli bir işe imza attı bence." değerlendirmesinde bulundu.



Karaçayır Mahallesi'ndeki spor kompleksini de ziyaret ederek futbolcu adayı gençlerle bir araya gelen Demiral, çocuklara çalışmaktan vazgeçmemele



Merih Demiral, bir çocuğun UEFA'nın verdiği cezaya ilişkin sorusuna, "Ben ikinci golü attıktan sonra tribünlerde bozkurt yapan vatandaşlarımızı gördüm. Onları görünce, bozkurt Türklüğün sembolü olduğu için ben de yapma gereği duydum. O yüzden gururlu ve mutluyum. İyi ki de yapmışım." yanıtını verdi.



