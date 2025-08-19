19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Menemen FK transferde gaza bastı!

Menemen FK, geçtiğimiz sezon Sarıyer forması giyen Özkan Karabulut'u kadrosuna dahil etti.

19 Ağustos 2025 13:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK transferde gaza bastı!
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü geç başladığı transfer harekatını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Sarıyer formasını terleten deneyimli kaleci Özkan Karabulut'u kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi 34 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Sarıyer'de forma giyen 34 yaşındaki kaleci Özkan Karabulut ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Özkan Karabulut'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

İmza törenine kulüp başkanı Bilgin Tokul da katıldı. Gençlerbirliği'nde kariyerine başlayan Özkan Karabulut, Ankaraspor, Boluspor, Karşıyaka, Ankara Keçiörengücü, Kahramanmaraşspor, Etimesgut Belediyespor, 1461 Trabzon ve Sarıyer'de görev yaptı.


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
