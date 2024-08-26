Mendy için 10 milyon euro'luk teklif yolda!

Torino, Trabzonspor forması giyen Batista Mendy için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mendy için 10 milyon euro'luk teklif yolda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2024 10:04
Trabzonspor'un geçen sezon Angers'ten 4 milyon 400 bin Euro'ya aldığı Batista Mendy, hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon oynadığı maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Crystal Palace'ın ardından iki İtalyan kulübü, bordo-mavililerin kapısını çaldı. Serie A ekiplerinden Torino'nun, Mendy için bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon Euro'ya gözden çıkardığı, bir başka İtalyan kulübünün ise Trabzonspor'a fiyat sorduğu öğrenildi.

Yönetimin ise satmayı düşünmediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için tekliflerin resmiyete dökülmesi durumunda bir değerlendirme daha yapması bekleniyor.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery