Menajeri açıkladı: 'Morutan'a ilgi var'

sezon başında Serie B ekiplerindenkiraladığı Rumen oyuncumenajeri, oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Rumen basınına açıklamalarda bulunan Becali," dedi.Morutan'a birçok takımdan ilgi olduğunu söyleyen Becali,ifadelerini kullandı.İtalya Serie B'de bu sezon 23 maça çıkan 23 yaşındaki Morutan, bu maçlarda 5 gol 7 asist kaydetti. Pisa'nın Morutan için Galatasaray ile yaptığı kiralık sözleşmede 5.5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyor.