Memik Yılmaz: 'Kimse başarımıza gölge düşüremez'

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımlarının Süper Lig'de sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtti.Yılmaz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, görevdeki üçüncü sezonunu yaşadığını, kurulan kadro kalitesinden memnun olduğunu ifade etti.Genç ve potansiyelli oyuncuların yanı sıra doğru bir kadro planlaması yapmayı öncelediklerini, imkanlar dahilinde iyi bir takım kurduklarını dile getiren Yılmaz,ifadelerini kullandı.Teknik direktör Burak Yılmaz'ın, ilk iki maçını kaybetmiş, beklentilerin altında kalmış bir takıma geldiğini, sonrasında oynattığı futbol ve aldığı skorlarla başarı elde ettiğine değinen Memik Yılmaz, şunları kaydetti:Başkan Yılmaz, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarının ardından kamuoyunu meşgul eden açıklamalardan üzüntü duyduklarını belirterek, şunları aktardı:Burak Yılmaz'ın takıma başka bir kimlik kazandırdığını ve 1 aylık kısa sürede önemli dokunuşlar yaptığını anlatan Memik Yılmaz,ifadelerini kullandı.