Golden State Warriors, guard De'Anthony Melton'ın sol ön çapraz bağlarının burkulduğunu duyurdu ve dönüşü için bir tarih vermedi.



Warriors, Melton'ın bu gece Memphis Grizzlies'e karşı oynanacak iç saha maçını sakatlığı nedeniyle kaçıracağını duyurusuna ekledi.



ESPN'den Kendra Andrews, Melton'ın sakatlığı geçtiğimiz Salı günü Dallas Mavericks'e karşı alınan 120-117'lik galibiyette geçirdiğini ancak buna rağmen 26 dakika sahada kalarak 14 sayı, 4 asist ve 4 ribaund kaydettiğini bildirildi.



Melton, bu sezon altı maçta ortalama 20 dakikadan biraz fazla süre oynayarak, 10,3 sayı, 3,3 ribaund, 2,8 asist ve 1,2 top çalma istatistikleri yakaladı.



