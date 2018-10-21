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Meireles ortaya çıktı, modacı oldu!

Son olarak Fenerbahçe'de oynayan ve uzun bir zamandır ortada gözükmeyen Raul Meireles, moda ikonu olarak geri döndü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Meireles ortaya çıktı, modacı oldu!
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21 Ekim 2018 16:25
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra başka bir kulüple anlaşmayan ve futbolu bırakan Raul Meireles, uzun bir süre sonra ortaya çıktı.

Portekiz'de moda defilesine eşi ve kızı ile katılan Raul Meireles, giyim tarzı ile dikkat çekti. Tarzı ile defileye damga vuran Meireles, Portekiz basını tarafından 'Moda ikonu' olarak gösterildi.

MODA İŞİNE GİRİYOR

Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra modaya merak saran Meireles'in önümüzdeki günlerde Portekiz'de modayla alakalı işlerde yer alabileceği belirtildi. Portekizli eski futbolcu, Fenerbahçe'de oynarken de giyim tarzı ile fark yaratıyordu.



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