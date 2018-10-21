'den ayrıldıktan sonra başka bir kulüple anlaşmayan ve futbolu bırakan, uzun bir süre sonra ortaya çıktı.Portekiz'de moda defilesine eşi ve kızı ile katılan Raul Meireles, giyim tarzı ile dikkat çekti. Tarzı ile defileye damga vuran Meireles, Portekiz basını tarafından 'Moda ikonu' olarak gösterildi.Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra modaya merak saran Meireles'in önümüzdeki günlerde Portekiz'de modayla alakalı işlerde yer alabileceği belirtildi. Portekizli eski futbolcu, Fenerbahçe'de oynarken de giyim tarzı ile fark yaratıyordu.