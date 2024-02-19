Mehmet Yozgatlı: 'Emre hoca çaresiz kaldı!'

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, şimdilerde ise teknik direktörlük yapan Mehmet Yozgatlı, Galatasaray'ı yorumladı. Yozgatlı, MKE Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte Yozgatlı'nın değerlendirmeleri...
"Emre hoca çaresiz kaldı!"
"Okan hoca oynanan son Sparta Prag maçından sonra hem ilk 11'de hem de formasyonda değişikliğe gitti. Barış sağ bekte başladı, Berkan orta sahaya döndü. Köhn 11'deydi. Bu durum aslında Okan hocanın en büyük farkı oldu yarışta. Eli güçlü, çünkü joker oyuncular çıkardı ortaya. Berkan ve Barış'tan istediği her mevkiide aynı verimi alabilmesi elini çok fazla rahatlatıyor ve bu Galatasaray'ı analiz edilemeyen bir takım haline getiriyor. Yani Emre hoca belki de Galatasaray'ın ne yapacağını anlayamadan, daha doğrusu reaksiyon gösteremeden çaresiz kaldı.
"Kritik maçları erken çözmek gerek"
Şu bir gerçek şampiyonluk yarışının boyu kısaldıkça kritik maçları erken çözmek gerek. Aksi takdirde baskının arttığı, tansiyonun yükseldiği maç sonları kayıplara neden olabiliyor. Nitekim Galatasaray da formda Demirbay'ın harika kafa golüyle kilidi açtı. Skor üstünlüğü Sarı-Kırmızılılar'ın hızını artırdı.
"Hız arttı, fark geldi"
Coşku ve ön alan baskısı bir anda yükseldi ve ardından organize bir hücum setiyle fark 2'ye çıktı. Penaltıyla da 45 dakikada nakavt etti rakibini. Zemin tartışmalarıyla gündem olan, çok zor geçmesi beklenen müsabaka çok güçlü bir devre performansıyla kayıpsız atlatıldı. Bu arada zemin de konuşulduğu kadar kötü görünmüyordu açıkçası. Toparlayacak olursak ligin sonu yaklaşıyor ve şampiyonluk yarışı kızışıyor. Yarışta farkı belirleyecek unsur çok net şekilde teknik adam hamleleri gibi görünüyor."
"Emre hoca çaresiz kaldı!"
"Okan hoca oynanan son Sparta Prag maçından sonra hem ilk 11'de hem de formasyonda değişikliğe gitti. Barış sağ bekte başladı, Berkan orta sahaya döndü. Köhn 11'deydi. Bu durum aslında Okan hocanın en büyük farkı oldu yarışta. Eli güçlü, çünkü joker oyuncular çıkardı ortaya. Berkan ve Barış'tan istediği her mevkiide aynı verimi alabilmesi elini çok fazla rahatlatıyor ve bu Galatasaray'ı analiz edilemeyen bir takım haline getiriyor. Yani Emre hoca belki de Galatasaray'ın ne yapacağını anlayamadan, daha doğrusu reaksiyon gösteremeden çaresiz kaldı.
"Kritik maçları erken çözmek gerek"
Şu bir gerçek şampiyonluk yarışının boyu kısaldıkça kritik maçları erken çözmek gerek. Aksi takdirde baskının arttığı, tansiyonun yükseldiği maç sonları kayıplara neden olabiliyor. Nitekim Galatasaray da formda Demirbay'ın harika kafa golüyle kilidi açtı. Skor üstünlüğü Sarı-Kırmızılılar'ın hızını artırdı.
"Hız arttı, fark geldi"
Coşku ve ön alan baskısı bir anda yükseldi ve ardından organize bir hücum setiyle fark 2'ye çıktı. Penaltıyla da 45 dakikada nakavt etti rakibini. Zemin tartışmalarıyla gündem olan, çok zor geçmesi beklenen müsabaka çok güçlü bir devre performansıyla kayıpsız atlatıldı. Bu arada zemin de konuşulduğu kadar kötü görünmüyordu açıkçası. Toparlayacak olursak ligin sonu yaklaşıyor ve şampiyonluk yarışı kızışıyor. Yarışta farkı belirleyecek unsur çok net şekilde teknik adam hamleleri gibi görünüyor."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU