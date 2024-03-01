Medicana, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru oldu

Türk sporuna desteklerini artırarak sürdüren Medicana, üç yıllığına Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru oldu.



İmza töreni; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya, TBF ve Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti.



''Bu iş birliği bizim için çok kıymetli''



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Özel sağlık sektörünün öncü markaları arasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru oldu. Türkiye ve dünyanın çeşitli coğrafyalarına üst düzey sağlık hizmeti sunan bir kurumla iş birliği yaptığımız için heyecan duyuyoruz. Medicana Sağlık Grubu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorları arasına katılarak gücümüze güç katacak. Spor alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Medicana Sağlık Grubu'nun Türkiye Basketbol Federasyonu ile bir araya gelmesi bizim için çok kıymetli. Bu değerli iş birliğinin basketbolumuz için hayırlı olmasını diliyor, başta Medicana Sağlık Grubu CEO'su Reha Özkaya olmak üzere anlaşmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.



''Üç yıl boyunca Medicana imzası parkede olacak''



İmza töreninde konuşma yapan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu ile Medicana arasındaki iş birliğinin Türk basketboluna önemli katkılar sağlayacağını söyledi:



''Medicana olarak, sponsorluklar vesilesiyle spora sunduğu katkılarla öne çıkan bir grubuz. Biliyorsunuz ki; Galatasaray, Sivasspor, Konyaspor ve Fenerbahçe sponsorluklarımızın yanı sıra branş fark etmeksizin, çok sayıda spor kulübünü ve sporcuyu destekliyoruz. Ayrıca hastanelerimizin bulunduğu illerde birçok basketbol kulübünün sağlık sponsoruyuz Sadece ulusal değil uluslararası sponsorluklara da destek veriyoruz. Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaktan ve ilerleyişine tanıklık etmekten gurur duyuyoruz. Desteklerimizin en önemli adımlarından birini de, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Ana Sponsorluğunu üstlenerek atıyoruz. Üç yıl süreyle ligin Ana Sponsoru olarak basketbola katkı sunacağız, Medicana imzasını parkeye taşıyacağız. Bu önemli iş birliğiyle basketbolda yeni bir dönemin başlayacağına inanıyor ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum.''





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