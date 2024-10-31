İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, Parma'yı konuk etti.
Mücadelenin 31. dakikasında ağları havalandıran Juventuslu Weston McKennie'nin yaptığı sevinç dikkat çekti.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SEVİNCİNİ YAPTI
ABD'li futbolcu, golün ardından Benfica'da top koşturan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yaptı.
Mücadelenin 31. dakikasında ağları havalandıran Juventuslu Weston McKennie'nin yaptığı sevinç dikkat çekti.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SEVİNCİNİ YAPTI
ABD'li futbolcu, golün ardından Benfica'da top koşturan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yaptı.
Weston McKennie'den Kerem Aktürkoğlu sevinci🪄pic.twitter.com/0H3FEOWYpi
— Sporx (@sporx) October 30, 2024