McKennie'den Kerem Aktürkoğlu sevinci!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus'u Parma'yı ağırladığı maçta Weston McKennie, attığı gol sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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McKennie'den Kerem Aktürkoğlu sevinci!
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31 Ekim 2024 00:11
Son güncelleme 31 Ekim 2024 00:12
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, Parma'yı konuk etti.

Mücadelenin 31. dakikasında ağları havalandıran Juventuslu Weston McKennie'nin yaptığı sevinç dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SEVİNCİNİ YAPTI

ABD'li futbolcu, golün ardından Benfica'da top koşturan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yaptı. 

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