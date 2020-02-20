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McGee: "Lakers, dünyanın en iyi takımı!"

Los Angeles Lakers pivotu JaVale McGee, Lakers'ın "dünyanın en iyi takımı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu JaVale McGee, Lakers'ın "dünyanın en iyi takımı" olduğunu söyledi.

Lakers'ın dün gece LA Clippers'a karşı aldığı 112-103'lük galibiyet sonrası, karşılaşmada 5 sayı ve 3 ribaund kaydetmiş olan McGee net bir şekilde konuştu:

"Çok önemliydi. Sadece şüphecileri susturmak için. Lake Show şu anda dünyanın en iyi takımı."

Lakers, Milwaukee Bucks'ı yendikten iki gün sonra Clippers'ı yenmişti ve ligdeki derece bakımından en iyi dört takımdan ikisini mağlup etmiş oldu.

Elias Sports Bureau araştırmasına göre Lakers, arka arkaya maçlarda NBA'deki en iyi dört takımdan ikisini en son Şubat 2009'da Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers'ı yendiklerinde mağlup etmişti. O sezon Lakers, şampiyonluğu kazanmıştı.


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