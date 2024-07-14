Mbaye Diagne'ye Arabistan'a astronomik maaş!

Al-Qadsiah forması giyen eski Galatasaraylı golcü Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan 1. Lig ekibi Neom SC ile anlaştığı belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Mbaye Diagne'ye Arabistan'a astronomik maaş!
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14 Temmuz 2024 13:35
Son güncelleme 14 Temmuz 2024 13:37
Attığı 22 golle Al-Qadsiah'ın Suudi Pro Ligi'ne yükselmesine yardımcı olan Mbaye Diagne, yeniden 1. lig ekibine gidiyor.

Arabistan basını Taggat'ta yer alan habere göre; Diagne, Neom SC ile anlaştı rekor bir bedelle anlaşma sağladı.

Haberde 1. lig ekibiyle anlaşan Senagelli forvet, yıllık 7.5 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Bu rakamın bonuslarla birlikte 9.5 milyon euroya kadar çıkacağı aktarıldı. 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağının da altı çizildi.

BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEK

Suudi kulübü, Diagne'nin mevcut kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

1. Lig ekibi Neom SC, Al-Qadsiah ile sözleşmesini feshedecek olan oyuncuyu kısa süre içinde resmi olarak açıklayacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

32 yaşındaki tecrübeli golcü, daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Kasımpaşa formaları da giymişti. Arabistan ekibinde 33 maça çıkan Diagne, 26 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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