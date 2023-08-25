Mbappe'den PSG'ye ret! Real Madrid'e yeşil ışık!

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin geleceği hala belirsizliği koruyor...



Dış basında geçen haberlere göre, Paris Saint Germian ile yeni sözleşme imzalamayan futbolcu kadro dışı kalmıştı. Kısa süre sonra yeniden takıma katılan Mbappe, Fransız devinin bir kez daha teklif ettiği yeni sözleşmeyi reddettiği belirtildi.



PSG'nin Katar'daki sahipleri konuyu kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi'ye bırakmaya hazırlanıyor.



Sözleşmesi 2024 yılında bitecek Fransız yıldızın, adının sıkça anıldığı Real Madrid'e transfer olmak istediği vurgulandı.







