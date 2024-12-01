Hollandalı Formula 1 pilotu Max Verstappen, Katar GP için 1 sıra grid cezası aldı.
Max Verstappen, Losail'deki sıralama turlarında Avusturya GP'den sonra ilk kez pole pozisyonunu almayı başarmıştı.
Fakat 2024 şampiyonu, seans sonrasında "gereksiz yavaş gitme" ve Mercedes pilotu George Russell'ı engellediği gerekçesiyle komiserlerin karşısına çıktı.
Yapılan değerlendirme sonucunda Verstappen'e 1 sıra grid cezası verildi. Böylece yarışa ilk sıradan başlayacak isim Russell olurken, Verstappen ikinci sıradan start alacak.
Max Verstappen, Losail'deki sıralama turlarında Avusturya GP'den sonra ilk kez pole pozisyonunu almayı başarmıştı.
Fakat 2024 şampiyonu, seans sonrasında "gereksiz yavaş gitme" ve Mercedes pilotu George Russell'ı engellediği gerekçesiyle komiserlerin karşısına çıktı.
Yapılan değerlendirme sonucunda Verstappen'e 1 sıra grid cezası verildi. Böylece yarışa ilk sıradan başlayacak isim Russell olurken, Verstappen ikinci sıradan start alacak.