Max Verstappen, Katar GP için ceza aldı!

Max Verstappen, sıralama turlarında engel nedeniyle aldığı ceza sonrası 1 Aralık Pazar günü yapılacak Katar Grand Prix'sine bir basamak geriden başlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Max Verstappen, Katar GP için ceza aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2024 01:20
Son güncelleme 01 Aralık 2024 01:41
Hollandalı Formula 1 pilotu Max Verstappen, Katar GP için 1 sıra grid cezası aldı.

Max Verstappen, Losail'deki sıralama turlarında Avusturya GP'den sonra ilk kez pole pozisyonunu almayı başarmıştı.

Fakat 2024 şampiyonu, seans sonrasında "gereksiz yavaş gitme" ve Mercedes pilotu George Russell'ı engellediği gerekçesiyle komiserlerin karşısına çıktı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Verstappen'e 1 sıra grid cezası verildi. Böylece yarışa ilk sıradan başlayacak isim Russell olurken, Verstappen ikinci sıradan start alacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery