Cleveland Cavaliers guardı Max Strus, yaz antrenmanları sırasında yaşadığı sakatlık sonrası sol ayağındaki Jones kırığını düzeltmek amacıyla ameliyat oldu.



Operasyonun ardından 29 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş süresinin yaklaşık üç-dört ay süreceği bildirildi.



Geçen sezon Cavaliers formasıyla 50 maça çıkan Strus; 9,4 sayı, 4,3 ribaund ve 3,2 asist ortalamalarıyla takımın dış şut ve yardımcı oyun kurucu ihtiyacına önemli katkı sağlamıştı.



2023 yazında imzaladığı dört yıllık, 63 milyon dolarlık anlaşmanın ikinci yılında bulunan Strus'un yokluğu, Cleveland'ın rotasyonu açısından önemli bir kayıp olacak.



