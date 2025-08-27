27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Max Strus 3-4 ay parkelerden uzak kalacak

Cleveland Cavaliers guardı Max Strus, yaz antrenmanları sırasında yaşadığı sakatlık sonrası sol ayağındaki Jones kırığını düzeltmek amacıyla ameliyat oldu.

calendar 27 Ağustos 2025 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Max Strus 3-4 ay parkelerden uzak kalacak
Operasyonun ardından 29 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş süresinin yaklaşık üç-dört ay süreceği bildirildi.

Operasyonun ardından 29 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş süresinin yaklaşık üç-dört ay süreceği bildirildi.

Geçen sezon Cavaliers formasıyla 50 maça çıkan Strus; 9,4 sayı, 4,3 ribaund ve 3,2 asist ortalamalarıyla takımın dış şut ve yardımcı oyun kurucu ihtiyacına önemli katkı sağlamıştı.

2023 yazında imzaladığı dört yıllık, 63 milyon dolarlık anlaşmanın ikinci yılında bulunan Strus'un yokluğu, Cleveland'ın rotasyonu açısından önemli bir kayıp olacak.

1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
