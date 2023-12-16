Mauro Icardi'ye iğne yaramadı!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezona fırtına gibi giriş yaparken sakatlık sonrası oynadığı maçlarda düşüş yaşadı. Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcunun yeniden form bulması için özel krampon üretme kararı aldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'ye iğne yaramadı!
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16 Aralık 2023 22:00
Galatasaray'da geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve bu sezona ise harika bir giriş yapan Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği dönemde 23 gol atarken 8 de asist üretti.

Bu sezona da hem Avrupa hem ligde iyi başlayan tecrübeli forvet, ligde ve Avrupa'da çıktığı ilk 15 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.

SAKATLIK SONRASI DÜŞÜŞ

Arjantinli golcü, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde topuğundan sakatlandı. Mauro Icardi, o maçın ardından sahaya çıktığı tüm karşılaşmalarda iğneyle oynarken yaşadığı sakatlık sonrası skor üretme anlamında sorun yaşadı.

3 GOLÜN 2'Sİ PENALTIDAN

Icardi, 21 Ekim'den bu yana ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta yalnızca 3 kez fileleri havalandırırken 2'sini penaltıdan kaydetti.

ÖZEL KRAMPON KARARI

Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibi, Icardi'nin eski formuna kavuşması için yoğun çaba gösteriyor. Zaman zaman ağrıları devam eden Arjantinli oyuncu için özel krampon üretildiği öğrenildi.

Icardi'nin kısa zaman içinde tamamen iyileşmesi hedefleniyor.

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