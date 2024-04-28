Mauro Icardi'nin yeni hedefi belli oldu!

69 maçta 51 golle Bafetimbi Gomis'i yakalayan Mauro Icardi, Milan Baros (61) ve Hagi'ye (73) göz dikti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'nin yeni hedefi belli oldu!
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28 Nisan 2024 11:14
Son güncelleme 28 Nisan 2024 11:15
Geldiği günden bu yana taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi, tarihi baştan yazıyor.

31 yaşındaki oyuncu Adana Demir'i de boş geçmeyerek sarı-kırmızılı forma ile 69 karşılaşmada 51 kez gol sevinci yaşadı.

ÖNÜNDE SADECE İKİ İSİM KALDI

Gomis'i yakalayarak kulüp tarihinin en golcü 3. yabancısı olan Icardi'nin önünde sadece iki isim kaldı.

Tangocu yeni hedefini Milan Baros (61) ve Hagi'yi (73) geçmek olarak belirledi. 

 
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