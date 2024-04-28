Mauro Icardi'nin yeni hedefi belli oldu!

Geldiği günden bu yana taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi, tarihi baştan yazıyor.31 yaşındaki oyuncu Adana Demir'i de boş geçmeyerek sarı-kırmızılı forma ile 69 karşılaşmada 51 kez gol sevinci yaşadı.Gomis'i yakalayarak kulüp tarihinin en golcü 3. yabancısı olan Icardi'nin önünde sadece iki isim kaldı.Tangocu yeni hedefini Milan Baros (61) ve Hagi'yi (73) geçmek olarak belirledi.